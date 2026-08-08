‏22 لاعباً يتنافسون في بطولة بناء الأجسام بإدلب لانتقاء لاعبي الاستحقاقات القادمة

إدلب -سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في محافظة إدلب بالتعاون مع اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اليوم الجمعة، بطولة بناء الأجسام، بمشاركة 22 لاعباً من فئتي الشباب والرجال.



وأوضح مدير الرياضة والشباب في المحافظة حسام الترك لمراسل سانا، أن الهدف الرئيسي هو اكتشاف المواهب الموجودة في المحافظة وانتقاء اللاعبين المميزين للمشاركة في بطولة سيد الشاطئ باللاذقية منتصف الشهر الجاري، والاهتمام باللاعبين الذين سيتم اختيارهم ومنحهم فرصة للمنافسة في البطولات القادمة.



وأضاف الترك أن هذه البطولة تكتسب خصوصية في المحافظة نظراً لانتشارها الواسع في الأندية، حيث تعمل المديرية على تطوير هذه الرياضة والمشاركة بقوة في البطولات على مستوى الجمهورية وصولاً إلى المشاركات الدولية.



بدوره، أكد رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إدلب شادي العدل، ‏أهمية البطولة في رصد المستويات الفنية للاعبين وخلق بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بهذه الرياضة، لافتاً إلى وجود مستويات عالية نتيجة جهود اللاعبين الكبيرة لتسجيل حضور جيد والمنافسة على المراكز الأولى.



وتشهد محافظة إدلب اهتماماً متزايداً برياضة بناء الأجسام، مع تزايد أعداد الصالات الرياضية التي تمارسها، والمشاركة الواسعة في هذه اللعبة، في حين تسعى مديرية الرياضة والشباب من خلال هذه البطولات إلى تأهيل جيل جديد من اللاعبين قادر على تمثيل المحافظة في الاستحقاقات المحلية والجمهورية، والوصول باللعبة إلى مستويات تنافسية متقدمة على الصعيد الوطني والدولي.