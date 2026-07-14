ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 4500 قتيل

كراكاس-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي إلى 4561 قتيلاً، في حين تخطى عدد المنكوبين حاجز الـ 20 ألف شخص.

ونقلت رويترز عن تقرير رسمي، نشره رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز على حسابه في منصة “تلغرام” أن الحصيلة الموثقة للضحايا، بلغت حتى اليوم 4561 قتيلاً، فيما استقرت حصيلة المصابين عند 16 ألفاً و740 جريحاً، مشيراً إلى أن الحصيلة السابقة كانت تشير إلى مقتل 4490 شخصاً.

وأوضح التقرير، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني الفنزويلية، بمشاركة فرق إنسانية من دول أخرى، تواصل بذل جهود حثيثة لانتشال جثامين الضحايا العالقة تحت الركام والأنقاض.

وبحسب البيانات الصادرة عن الحكومة الفنزويلية، تضرر أكثر من 850 مبنى جراء الكارثة، في حين انهار 190 مبنى ومجمعاً سكنياً بالكامل.

وفيما يتعلق بأعداد المفقودين، لم تصدر السلطات الرسمية إحصاءً نهائياً بعد، في وقت تتراوح فيه تقديرات جهات دولية، ومنظمة الأمم المتحدة بين 10 آلاف و50 ألف مفقود منذ الأيام الأولى لوقوع الكارثة.

وكان زلزالان عنيفان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ضربا بفارق زمني بلغ 39 ثانية فقط العاصمة كراكاس وولاية لا غوايرا المجاورة، ما أسفر عن تدمير مجمعات سكنية شاهقة بأكملها وتحويلها إلى أنقاض.