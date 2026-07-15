التجارة الداخلية بالرقة تنظم ضبوطاً بحق أفران مخالفة

الرقة-سانا

أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة جولات رقابية على أفران المدينة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الناظمة وجودة إنتاج الخبز وضبط المخالفات المتعلقة بالدقيق التمويني.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة صالح الأحمد لــ سانا، اليوم الأربعاء، أن دوريات الرقابة التموينية أجرت جولة على أفران المدينة، أسفرت عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق أفران مخالفة، إضافة إلى مصادرة كمية من أكياس الطحين التمويني في أحد الأفران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة تنفيذ جولات رقابية على الأسواق والمنشآت الخدمية والإنتاجية، بهدف متابعة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، وضبط المخالفات المتعلقة بالمواد المدعومة والسلع الأساسية، ولا سيما مادة الخبز.