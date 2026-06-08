ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال قبالة سواحل الفلبين إلى 15 قتيلاً

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال بقوة 7.8 درجات، والذي ‏ضرب المياه قبالة سواحل جنوب الفلبين إلى 15قتيلاً.

وذكرت فرانس برس أن السلطات الفلبينية حضت سكان المناطق الساحلية المتضررة على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وأفادت التقارير بمقتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم 12 من منطقة سوكسكارغن بجزيرة مينداناو، بينما سُجلت ثلاث وفيات أخرى في إقليم دافاو أوكسيدنتال.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ضربت المنطقة سلسلة من الهزات الارتدادية القوية بعد حوالي ساعتين من الزلزال الأول، بلغت أقواها 6,5 درجات.

وأظهرت مقاطع فيديو انهيار مركز تجاري في مدينة جنرال سانتوس في المقاطعة، إضافة إلى انهيار مبنى في مدرسة محلية.

وأصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ بياناً حذر فيه من احتمال حدوث أمواج مرتفعة على امتداد سواحل الفيلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو، وأفادت حصيلة سابقة بمصرع خمسة أشخاص جراء الزلزال.

وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً بسبب وقوعها ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدوداً لصفائح ‏تكتونية رئيسية، وتُعد من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل والثورانات البركانية.‏