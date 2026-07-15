اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏

دمشق-سانا
وقّع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مسارات التعاون التجاري والصناعي بين الاقتصاديين في البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، في فندق الفورسيزون بدمشق.
وتنص المذكرة على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتطوير شبكة الاتصالات بين أعضائهما، وتعميم الفرص المتاحة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
كما تشمل المذكرة تنظيم اللقاءات والندوات، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة، وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، إضافة إلى معالجة الصعوبات التجارية عبر آليات الوساطة والتحكيم.