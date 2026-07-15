اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏

OMAR8659 اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏

‎دمشق-سانا‏

وقّع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء ‏العلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ‏في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، مذكرة تعاون ‏مشتركة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين ‏البلدين وتوسيع مسارات التعاون التجاري والصناعي ‏بين الاقتصاديين في البلدين‎.‎

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع وزير ‏الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير ‏الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد ‏المرافق له اليوم الأربعاء، في فندق الفورسيزون ‏بدمشق‎.‎

وتنص المذكرة على تنمية التعاون التجاري ‏والاقتصادي بين الجانبين، وتطوير شبكة الاتصالات ‏بين أعضائهما، وتعميم الفرص المتاحة في الأسواق، ‏بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط ‏الفعاليات الاقتصادية المشتركة‎.‎

كما تشمل المذكرة تنظيم اللقاءات والندوات، وتشجيع ‏المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة، ‏وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، إضافة إلى معالجة ‏الصعوبات التجارية عبر آليات الوساطة والتحكيم‎.‎

OMAR8522 1 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
OMAR8538 1 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
OMAR8544 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
OMAR8556 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
OMAR8591 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
OMAR8623 scaled اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل ‏لبنان يوقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي ‏
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