فون لاين تعلن إطلاق شراكة صناعية دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كييف-سانا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إطلاق “شراكة صناعية دفاعية” بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن دير لاين قولها في كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة منحها “وسام أوروبا” من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارتها الـ 11 للعاصمة كييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية: “تساهم أوكرانيا يوماً بعد يوم في تعزيز قوة أوروبا، ولهذا أقول لقد تحولت من نواحٍ عديدة، من مشترٍ إلى مُزوِّدٍ للأمن القومي لأوروبا، وهذا يستلزم أيضاً أسلوباً جديداً للعمل المشترك”.

وأضافت: ” أعلن مع زيلينسكي عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا” موضحة :”ما نوقعه اليوم هو اتفاقية خاصة بنا للطائرات المسيّرة، وقد وقّعت أوكرانيا خلال الأشهر الماضية اتفاقيات مماثلة مع عدة دول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط، ما يعكس الاهتمام بخبرتها الميدانية”.

وأضافت دير لاين: إنّ “المعرفة التي اكتسبتموها حول كيفية تشغيل أنظمة الطائرات المسيّرة والتصدي لها فريدةٌ حقاً، بدءاً من تكنولوجيا المسيّرات وإنتاجها، مروراً بسلاسل التوريد اللازمة للحفاظ على هذه القدرة، وصولاً إلى المعرفة المتعلقة باستخدام أنظمة الرادار والمحطات الأرضية وأجهزة الاستشعار”.

وأكدت دير لاين أنه ” ينبغي الاستفادة من هذه المعرفة معاً، لأننا ندرك التهديدات التي تواجهها أوروبا في هذا المجال، فقد شهدنا اختراقات “للمسيّرات” في العديد من الدول الأعضاء”.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ أمس، خطوة جديدة في مفاوضات انضمام ‏أوكرانيا إلى التكتل الموحد، في إطار مساعي كييف لتسريع عملية العضوية التي لا ‏تزال تواجه مراحل تفاوضية طويلة.‏