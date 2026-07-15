علماء يكتشفون أربعة نجوم قزمة بيضاء مخفية قرب المجموعة الشمسية

واشنطن ولندن-سانا

اكتشف علماء فلك من جامعتي وارويك البريطانية وكولورادو بولدر الأمريكية أربعة نجوم قزمة بيضاء كانت مخفية داخل أنظمة نجمية ثنائية قريبة من الأرض، في إنجاز يعزز فهم تطور النجوم، ويشير إلى احتمال وجود مزيد من هذه الأجرام غير المكتشفة في محيط المجموعة الشمسية.

وذكر موقع ساينس ديلي اليوم الأربعاء، أن الأقزام البيضاء الأربعة تقع جميعها على مسافة لا تتجاوز 65 سنة ضوئية من الأرض، إلا أن رصدها كان صعباً لأنها تدور إلى جانب نجوم قزمة حمراء أكثر سطوعاً، ما حال دون اكتشافها عبر وسائل الرصد الضوئي التقليدية.

واعتمد الباحثون على بيانات الأشعة فوق البنفسجية التي جمعها تلسكوب هابل الفضائي، إلى جانب تقنيات معايرة متخصصة، لتأكيد وجود هذه الأقزام البيضاء.

وأوضح الباحثون أن أحد الأنظمة النجمية، المعروف باسم G 203-47، يبعد نحو 25 سنة ضوئية فقط عن الأرض، ويضم تاسع أقرب قزم أبيض معروف إلى الشمس، رغم أن تأكيد وجوده استغرق 27 عاماً منذ رصد أولى الدلائل عليه.

وبيّن الفريق أن نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (MNRAS)، تتوافق مع توقعات نماذج فلكية سابقة رجحت وجود عدد من الأنظمة الثنائية القريبة التي تضم أقزاماً بيضاء وأخرى حمراء، ما يعزز احتمال اكتشاف المزيد من هذه الأجرام في جوار المجموعة الشمسية.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام رصد مزيد من الأقزام البيضاء التي ظلت مخفية داخل الأنظمة النجمية الثنائية القريبة من الأرض.