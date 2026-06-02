مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة واعتقال العشرات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب اثنان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقل العشرات خلال توغل قواته في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طيران الاحتلال استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة اثنين.



اعتقال 41 فلسطينيا في الضفة



شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في طولكرم وضواحيها ومنطقة الشعراوية وبلدتي عتيل وعلار شمال المدينة، وبلدات بير زيت ودير أبو مشعل وأبو شخيدم في رام الله، وصرة وبيتا في نابلس، وعناتا شمال شرق القدس المحتلة، وبيت تعمر في بيت لحم، واعتقلت 41 فلسطينياً، بينهم أربع طالبات من جامعة بيرزيت، وعدد من الأسرى المحررين.

كما اقتحم جنود الاحتلال بلدتي ترمسعيا والمزرعة في رام الله، وداهموا منازل عدة وخربوا محتوياتها.

وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل ملحوظ من حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023، مستهدفة مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن في ذلك الطلبة الجامعيون والأسرى المحررون والناشطون، حيث تترافق عمليات الاعتقال مع مداهمات واسعة للمنازل، وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي.

كما تشهد محافظات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني وإغلاق للطرق وفرض قيود على الحركة، في إطار سياسة التصعيد المستمرة بحق الفلسطينيين.