المؤشر نيكي الياباني يرتفع مقتفياً مكاسب وول ستريت

طوكيو-سانا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مقتفياً المكاسب التي سجلتها أسهم وول ستريت الليلة الماضية، إلا أن هذا الصعود تقلص مع تزايد حذر المستثمرين قبيل إعلان شركة إيه. إس. إم. إل الهولندية المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية عن نتائجها الفصلية في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 0.58 بالمئة ليصل إلى 68136 نقطة بحلول الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب أولية بلغت 1.5 بالمئة في بداية الجلسة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 بالمئة مسجلاً 4047.62 نقطة.

وصعدت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الليلة الماضية، مدعومة بنتائج قوية للبنوك الكبرى وبيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، ما عزز شهية المخاطرة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تعلن شركة إيه. إس. إم. إل، أكبر مورّد لمعدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، نتائجها الفصلية اليوم، في ظل سعيها لتفسير تقييمها المرتفع وتوضيح كيفية تعاملها مع الإجراءات الأميركية الهادفة لعرقلة الصادرات إلى الصين.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 57 بالمئة وانخفض 38 بالمئة وظل 3 بالمئة دون تغيير.