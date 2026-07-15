مدينة الأصداء رواية تستكشف أثر المشاعر في تشكيل قيمة الإنسان

دمشق-سانا

في شقةٍ ضيقة، تتكئ الكتب المنسية على جدرانٍ باهتة، يجلس آدم أمام بيانو عتيق، يحاول أن يهب وحدته صوتاً لا تصغي إليه المدينة.

من هذا الفضاء المغلق تنطلق أحداث رواية “مدينة الأصداء” للكاتبة ريناد خليل شعبان، لتقود القارئ في رحلة بين عالمين: واقع يثقل فيه الصمت روح الإنسان، ومدينة متخيلة تتجسد فيها المشاعر ألواناً وهالات، وتغدو آثارها قيمةً تحدد مكانة الأفراد وتصوغ ملامح حياتهم.

من العزلة إلى مدينة الأصداء

تعتمد الرواية قالب الواقعية الخيالية، وتتناول العلاقة بين الإنسان وما يتركه في الآخرين، من خلال آدم، الشاب الذي يعيش عزلة طويلة بين الكتابة والعزف على البيانو، ويشعر بأن صوته يضيع في مدينة لا تلتفت إليه، وبعد سلسلة من الخيبات، يجد نفسه في أركاديا، حيث يمكن رؤية مشاعر الناس، وتصبح الأصداء معياراً لقياس قيمتهم، فيما يسعى تجار الظلال إلى استثمار الخوف والغضب ومنح الناس سعادة سريعة ومصطنعة.

في الرواية 20 فصلاً، تنتقل فيها الشخصية الرئيسة من الانغلاق والانكسار إلى اكتشاف عالم جديد يضعها أمام أسئلة تتصل بقيمة الفن، وصدق المشاعر، وحدود تأثير الإنسان في محيطه، من دون أن تتخلى الرواية عن خطها الوجداني الواضح.

المكان يعكس دواخل الإنسان

تعتمد شعبان لغة واضحة تميل إلى التصوير، ولا سيما في الفصول الأولى التي ترسم عالم آدم النفسي من خلال المكان، فالشقة الضيقة والجدران الباهتة والكتب المهملة والبيانو القديم تظهر بوصفها امتداداً لعزلته وإحساسه بالتهميش.

ويؤدي المكان هنا وظيفة نفسية، فكلما ضاق عالم البطل الخارجي، اتسعت داخله الأسئلة والمخاوف، ويمنح هذا الربط بين الحيز المادي والحالة الوجدانية بداية الرواية صدقاً شعورياً، ويهيئ القارئ للانتقال إلى أركاديا، التي تبدو أكثر اتساعاً وألواناً، لكنها ليست أقل قسوة من الواقع.

ولا تحدد الرواية زمنها بصورة صارمة، ما يمنح حكايتها طابعاً عاماً، ويجعل تجربة آدم قابلة للاتصال بعزلة الإنسان المعاصر، ولا سيما في عالم يتوغل فيه دور وسائل التواصل، بينما يتراجع التواصل الإنساني الحقيقي.

ألوان تكشف وتراقب

تقوم الرواية على رموز بصرية وصوتية تمنح المشاعر ألواناً ودلالات محددة، فالرمادي للفراغ، والأخضر للأمل، والأزرق للحنين، والذهبي للحب والإبداع، والأبيض للتعاطف الصادق، بل إن هذا النظام يحول المشاعر في أركاديا إلى علامات مكشوفة قابلة للقراءة والتصنيف والمراقبة والاستثمار.

أما الصدى فيتجاوز معناه الصوتي ليصبح استعارة للأثر الذي يتركه الإنسان في حياة غيره، وتقترب الأصداء، بوصفها مقياساً لقيمة الفرد، من ثقافة الشهرة واقتصاد الانتباه في المنصات الرقمية، حيث قد تقاس القيمة بعدد الاستجابات والتفاعلات، لا بعمق التجربة أو صدقها.

ويجسد تجار الظلال الوجه الأكثر قتامة في هذا العالم، فهم لا يكتفون بمراقبة المشاعر، بل يحولونها إلى سلعة، ويستثمرون الخوف والغضب والحاجة إلى القبول، وبذلك تربط الرواية عالمها المتخيل بواقع معاصر يقوم جانب منه على تسويق الانفعالات وصناعة السعادة السريعة.

الموسيقا تقاوم الضجيج

تحضر الموسيقا بوصفها أحد أهم عناصر الرواية، فهي لغة آدم الخاصة ووسيلته لمقاومة العزلة، ومن خلال البيانو، يحاول البطل أن يقول ما تعجز الكلمات عن نقله، لتتحول النغمات من تعبير عن الألم الشخصي إلى محاولة للوصول إلى الآخرين.

ويشكل هذا الحضور الموسيقي مقابلاً رمزياً للضجيج الذي يحيط بالشخصيات، فالصوت الصادق لا يقاس بارتفاعه، بل بما يوقظه من إحساس، وتنجح الرواية في جعل الفن قوة مضادة للاستغلال، ووسيلة لاستعادة المشاعر من الذين يحاولون تحويلها إلى أرقام وقيم قابلة للتداول.



تكمن قوة الرواية في وضوح فكرتها ووحدة رموزها، وبنائها عالماً متخيلاً يربط المكان والموسيقا والألوان بمسار آدم، أكثر شخصياتها نمواً، ويطرح سؤالاً عن قيمة الإنسان بين لفت الانتباه وترك الأثر الصادق، غير أنها تميل أحياناً إلى شرح رموزها ورسالتها بصورة مباشرة، مع تكرار بعض الأفكار ووضوح اتجاه الصراع، فيما تبدو الشخصيات الثانوية أقرب إلى وظائف رمزية منها إلى شخصيات متعددة الأبعاد.



يشار إلى أن رواية «مدينة الأصداء» صدرت عن دار لقمان 2026 في 60 صفحة من القطع الصغير، والكاتبة ريناد خليل شعبان، من مواليد عام 2009، لها عدد من الإصدارات والمشاركات، منها رواية احذري أيتها المسلمة، جوامع القلوب المنكسرة، صدى القلوب، حين يزهر الصبار.