مساعدة أوروبية لمولدوفا بـ 120 مليون يورو لتعزيز قدراتها الجوية الدفاعية

بروكسل-سانا

أعلنت الرئاسة الدورية الإيرلندية للاتحاد الأوروبي، اعتماد مساعدة بقيمة 120 مليون يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي، لدعم القوات المسلحة لمولدوفا لتعزيز قدرات دفاعها الجوي للبلاد.

وأشارت الرئاسة في مذكرة نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الإثنين، إلى أن “هذه المساعدة ستُموّل نظام دفاع جوي متوسط المدى لصالح القوات المسلحة لمولدوفا، استكمالاً لإجراءات سابقة لصندوق التنمية الأوروبي لدعم المراقبة الجوية والدفاع الجوي”.

ولفتت الرئاسة إلى أن “هذا الدعم سيساعد على تمكين القوات المسلحة المولدوفية من تحسين فعاليتها العملياتية، وبالتالي حماية المدنيين بشكل أفضل”.

ووفق المذكرة، فإنه وبهذا الإجراء الجديد، يصل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لمولدوفا، الدولة التي بدأت مفاوضات الانضمام، إلى 317 مليون يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي.

وتولت إيرلندا، في 1 تموز الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلفاً لقبرص، لمدة 6 أشهر قادمة، ستترأس خلالها اجتماعات الوزراء والوساطة في الخلافات بين الدول الأعضاء حتى نهاية العام الجاري.

وبناءً على برنامج رئاسة إيرلندا أيضاً، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لأوكرانيا طوال فترة الرئاسة، كما ينص البرنامج على أنها ستواصل دعم الدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.