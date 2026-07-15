السورية للحبوب: استلام مليونين و200 ألف طن من ‌‏محصول القمح حتى تاريخه ‌‎ ‎

دمشق-سانا
أعلن معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغت حتى تاريخه مليونين و200 ألف طن، وذلك ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد قاضون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الكميات المستلمة مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة وتيرة التوريد يعكسان تحسن الإنتاج المحلي وفاعلية الإجراءات المتخذة لتأمين المحصول وتخزينه.
وأشار قاضون إلى أن إدخال صومعة عدرا في ريف دمشق في الخدمة حديثاً بعد استكمال إعادة تأهيلها شكل إضافة نوعية للطاقة التخزينية، مبيناً أن الصومعة تعد الأكبر في سوريا بطاقة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن وتسهم بشكل محوري في استيعاب الكميات المسوقة من المزارعين.
ولفت قاضون إلى أن المؤسسة تواصل بالتوازي مع عمليات الاستلام تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل في عدد من المرافق الحيوية الأخرى، بهدف توسيع الطاقة التخزينية وتأمين ظروف تخزين مثالية للمحصول، بما يحافظ على المخزون الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بعمليات الطحن، أوضح قاضون أن المؤسسة تواصل العمل على تأمين الدقيق للمخابز حيث تجاوزت كميات القمح المطحون خلال النصف الأول من العام الجاري مليون طن، الأمر الذي يسهم في استقرار تموين المخابز العامة والخاصة بمادة الدقيق في مختلف المحافظات السورية.
وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تنفيذ خطتها لاستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للتخزين عبر إعادة تأهيل الصوامع والمراكز المعتمدة، بما يعزز القدرة على استيعاب المحصول ويدعم الأمن الغذائي واستقرار توافر الدقيق للمخابز.