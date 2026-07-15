السورية للحبوب: استلام مليونين و200 ألف طن من ‌‏محصول القمح حتى تاريخه ‌‎ ‎

دمشق-سانا‏



أعلن معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد ‌‏قاضون أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح ‌‏للموسم الحالي في المحافظات بلغت حتى تاريخه مليونين ‌‏و200 ألف طن، وذلك ضمن إطار الجهود المتواصلة ‌‏التي تبذلها المؤسسة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي ‌‏وتحقيق الأمن الغذائي‎.‎

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وأكد قاضون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن ‌‏ارتفاع الكميات المستلمة مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة ‌‏وتيرة التوريد يعكسان تحسن الإنتاج المحلي وفاعلية ‌‏الإجراءات المتخذة لتأمين المحصول وتخزينه‎.‎

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وأشار قاضون إلى أن إدخال صومعة عدرا في ريف ‌‏دمشق في الخدمة حديثاً بعد استكمال إعادة تأهيلها شكل ‌‏إضافة نوعية للطاقة التخزينية، مبيناً أن الصومعة تعد ‌‏الأكبر في سوريا بطاقة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن ‌‏وتسهم بشكل محوري في استيعاب الكميات المسوقة من ‌‏المزارعين‎.‎

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ولفت قاضون إلى أن المؤسسة تواصل بالتوازي مع ‌‏عمليات الاستلام تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل في عدد ‏من ‏المرافق الحيوية الأخرى، بهدف توسيع الطاقة ‏التخزينية ‏وتأمين ظروف تخزين مثالية للمحصول، بما ‏يحافظ على ‏المخزون الاستراتيجي‎.‎

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وفيما يتعلق بعمليات الطحن، أوضح قاضون أن المؤسسة ‌‏تواصل العمل على تأمين الدقيق للمخابز حيث تجاوزت ‌‏كميات القمح المطحون خلال النصف الأول من العام ‌‏الجاري مليون طن، الأمر الذي يسهم في استقرار تموين ‌‏المخابز العامة والخاصة بمادة الدقيق في مختلف ‌‏المحافظات السورية‎.‎

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وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تنفيذ خطتها ‌‏لاستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف ‌‏المحافظات بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للتخزين ‌‏عبر إعادة تأهيل الصوامع والمراكز المعتمدة، بما يعزز ‌‏القدرة على استيعاب المحصول ويدعم الأمن الغذائي ‌‏واستقرار توافر الدقيق للمخابز‎. ‎