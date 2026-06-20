الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ في بلاده بعد أسابيع ‏من الاحتجاجات العمالية‎

لاباز-سانا‏

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز، اليوم السبت، حالة ‏الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، بعد أكثر من ستة أسابيع من ‏الاحتجاجات العمالية، وقطع الطرق التي شلّت الحركة في عدد ‏من المناطق‎.‎

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ونقلت وكالة فرانس برس عن باز قوله في خطاب متلفز: إن “‏الحكومة استنفدت جميع سبل الحوار في محاولة لاحتواء ‏الأزمة، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد التوصل إلى اتفاقات مع ‏الجهات ذات المطالب المشروعة، وتحديد الأطراف التي لجأت ‏إلى العنف لزعزعة الاستقرار‎.‎

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وجاء إعلان الطوارئ بعد ساعات من توقيع اتفاق بين الحكومة ‏والاتحاد العمالي الرئيسي، الذي أعلن وقف إجراءات التصعيد ‏ورفع تدابير الضغط، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها ‏الاحتجاجية في الشارع‎.‎

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وكانت منظمة “درع الأمريكتين”، أدانت مطلع الشهر الجاري ‏المحاولات المستمرة للإطاحة بالحكومة المنتخبة بأغلبية ساحقة ‏في بوليفيا، مؤكدةً دعمها لحكومة الرئيس باز‎.‎

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وتضم المنظمة الولايات المتحدة والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي ‏وكوستاريكا والدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغيانا ‏وهندوراس وبنما وباراغواي وترينيداد وتوباغو‎.‎

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يذكر أن احتجاجات اندلعت مطلع أيار الماضي، عقب دعوة إلى ‏الإضراب العام أطلقها اتحاد العمال البوليفي، الذي يعد النقابة ‏العمالية الرئيسية في هذا البلد‎.‎