الرئيس البوليفي يعلن حالة الطوارئ في بلاده بعد أسابيع ‏من الاحتجاجات العمالية‎

لاباز-سانا
أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز، اليوم السبت، حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، بعد أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات العمالية، وقطع الطرق التي شلّت الحركة في عدد من المناطق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن باز قوله في خطاب متلفز: إن “الحكومة استنفدت جميع سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد التوصل إلى اتفاقات مع الجهات ذات المطالب المشروعة، وتحديد الأطراف التي لجأت إلى العنف لزعزعة الاستقرار.
وجاء إعلان الطوارئ بعد ساعات من توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العمالي الرئيسي، الذي أعلن وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية في الشارع.
وكانت منظمة “درع الأمريكتين”، أدانت مطلع الشهر الجاري المحاولات المستمرة للإطاحة بالحكومة المنتخبة بأغلبية ساحقة في بوليفيا، مؤكدةً دعمها لحكومة الرئيس باز.
وتضم المنظمة الولايات المتحدة والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكوستاريكا والدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغيانا وهندوراس وبنما وباراغواي وترينيداد وتوباغو.
يذكر أن احتجاجات اندلعت مطلع أيار الماضي، عقب دعوة إلى الإضراب العام أطلقها اتحاد العمال البوليفي، الذي يعد النقابة العمالية الرئيسية في هذا البلد.