فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بهجمات إيران على السفن في هرمز ودول بالمنطقة

عواصم-سانا

ندد وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الإثنين بالهجمات التي شنتها إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى دول في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن الدول الثلاث قولها في بيان مشترك: “نندد بالهجمات التي شنتها إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول في المنطقة منها قطر والكويت وعُمان والأردن”.

كما أكدت مجموعة الدول الثلاث المعروفة بـ “الترويكا الأوروبية” على “ضرورة احترام السيادة على البحار الإقليمية وحرية الملاحة”، مشيرة إلى أنهما مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي.

وجددت الدول الثلاث دعمها “للاستئناف السريع والكامل للشحن الدولي عبر مضيق هرمز”، معربة عن “تضامنها الكامل مع شركائها في الخليج والمنطقة”.

ودعت إلى “استئناف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإلى إجراء مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات”.

ويأتي موقف الدول الثلاث في وقت دخلت فيه المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، ورد إيران باعتداءات طالت عدة دول عربية.