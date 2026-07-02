سيناتور أمريكي: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مسؤولة ويجب أن تتوقف فوراً

واشنطن-سانا

أكد السيناتور الأمريكي جو ويلسون أن تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا، أمر مقلق للغاية، وسيأتي بنتائج عكسية تضر إسرائيل نفسها، ويجب أن تتوقف فوراً.

وقال ويلسون في منشور على منصة إكس اليوم الخميس: ” خلال محادثاتي مع الرئيس أحمد الشرع والقيادة السورية، أُعجبتُ بشدة ببعد نظرهم وانفتاحهم فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل”، معتبراً أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو مُحِقّان في سعيهما للتوصل إلى اتفاقية ” عدم اعتداء” بين سوريا وإسرائيل، لما لذلك من إمكانية في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونوّه ويلسون بجهود الرئيس الأمريكي لمنح سوريا فرصةً من خلال دعم الاستقرار والازدهار فيها.

ولفت ويلسون إلى أن الأراضي السورية لم تعد تشكّل ممراً برياً لحزب الله، وأن الحكومة تعمل على تفكيك شبكاته داخل البلاد، في ظل انسحاب كامل لقوات الحرس الثوري الإيراني، فيما يقوم الجيش السوري بالتعاون مع الولايات المتحدة بتدمير خلايا تنظيم داعش الإرهابية، مؤكداً التزام الحكومة السورية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد جيرانها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأحد الماضي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.