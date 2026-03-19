أردوغان: موقفنا حازم بالردّ على أي انتهاك لمجالنا الجوي

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، موقف تركيا الحازم بالرد على أي انتهاكات لمجالها الجوي.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، في رسالة تهنئة مصورة بمناسبة عيد الفطر: “بينما نتخذ موقفاً حازماً تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي، فإننا نواصل تنفيذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلام شعبنا”، مشدداً على أن تركيا في أيدٍ أمينة، وتمضي قدماً نحو أهدافها.

وحذّر الرئيس التركي من أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الـ28 من شباط الماضي، والرد الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المنطقة، زاد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وهو وضع مقلق، وقال: “نحن ندرك تماماً مسؤوليتنا تجاه سكان تركيا، ولن نتساهل أبداً”.

وحول الملف الفلسطيني، أكد أردوغان أن سياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بكل قوتها في الأراضي المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكذلك في جنوب لبنان.

وعن الوضع الاقتصادي لتركيا، أوضح أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين في العالم، تمكنت البلاد من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي 2025، وأصبحت ثالث أسرع الدول نمواً بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2025.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بارتفاع أسعار النفط ليصل خام برنت اليوم إلى 119,13 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35 بالمئة.