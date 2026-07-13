ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز ونديره ونتقاضى أموالاً مقابل ذلك

واشنطن-سانا

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن تسيطر الولايات المتحدة على مضيق هرمز وتحميه وتتقاضى أموالاً مقابل حراسة ذلك الممر المائي الحيوي.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “سنسيطر على مضيق هرمز وربما سنديره ونحرسه ونحميه، ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك، ونتقاضى أموالاً مقابل حراسته، إذ إن الدول التي تدعمنا غنية ولا ينتظر منا القيام بذلك دون مقابل”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تستثمر بالفعل مبالغ ضخمة في حماية المضيق وسنسترد أموالنا، ولا يمكن أن يطلب منا القيام بذلك مجاناً، وعلى الآخرين أن يدفعوا للولايات المتحدة مقابل كونها حامية لمضيق هرمز”.

وأوضح ترامب:” أبرمنا اتفاقاً وكان اتفاقاً نهائياً ونقضوه وهم دائماً ينتهكون الاتفاق.. أبرمنا عدة اتفاقات مع هؤلاء الأشخاص لذا سنضربهم بقوة “، مؤكداً “نحن نسيطر على المضيق وليس لديهم شيء”.

وشدد ترامب على أن “إيران تتلقى هزيمة نكراء في الحرب مع الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن “قدرات إيران البحرية والجوية والصاروخية قد تم تدميرها بالكامل تقريباً”.

وكان ترامب أكد أمس الأحد، أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية على الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق.

ويعد مضيق هرمز أهم ممر مائي للطاقة في العالم وتشهد السيطرة عليه صراعاً استراتيجياً متصاعداً، ويرى خبراء أن واشنطن تملك القدرة العسكرية لفتح المضيق بالقوة إلا أنها تتجنب ذلك نظراً للتكلفة الباهظة والتعقيدات الجغرافية.