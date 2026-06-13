الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع ‏السعودية

thumbs b c 12a235bc15b378a08495381dd2f5bfa8 الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع ‏السعودية

أنقرة-سانا‏

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية موقعة مع ‏السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ‏والخاصة من متطلبات التأشيرة.‏

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم السبت، أنه بموجب ‏الاتفاقية يُعفى حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة ‏لدخول أراضي الطرف الآخر، أو العبور عبرها (ترانزيت)، أو ‏مغادرتها، أو الإقامة فيها مؤقتاً، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوماً ‏خلال كل فترة 180 يوماً.‏

وكانت تركيا والسعودية، وقعتا في أيار الماضي الاتفاقية المذكورة ‏في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير ‏الخارجية هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة التركية أنقرة.‏

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