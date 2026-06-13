الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع ‏السعودية

أنقرة-سانا
صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية موقعة مع السعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم السبت، أنه بموجب الاتفاقية يُعفى حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة لدخول أراضي الطرف الآخر، أو العبور عبرها (ترانزيت)، أو مغادرتها، أو الإقامة فيها مؤقتاً، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل فترة 180 يوماً.
وكانت تركيا والسعودية، وقعتا في أيار الماضي الاتفاقية المذكورة في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة التركية أنقرة.