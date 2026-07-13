البحرين: منظومات الدفاع تعترض أهدافاً جوية إيرانية وتؤكد جاهزية قواتها

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الأهداف الجوية الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن القيادة العامة قولها: إن إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم لهذه الأهداف واعترضتها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو من مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة جاهزية وحدات هندسة الميدان للتعامل معها.

كما اعتبرت القيادة العامة أن استهداف المدنيين والممتلكات بالصواريخ والطائرات المسيرة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، بعد الاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية، بالتزامن مع المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتوترات المتواصلة في مضيق هرمز.