مصرع 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

برازيليا-سانا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل خلال الأيام الماضية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” البرازيل اليوم السبت عن إدارة الإطفاء العسكرية في بيرنامبوكو قولها: إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة ريسيفي أدت إلى وفاة امرأتين وطفلين، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وأشارت إدارة الدفاع المدني في بيرنامبوكو إلى أن الفيضانات تسببت بنزوح 1068 شخصاً، بينما أصبح 422 آخرون بلا مأوى.

وكان 14 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، وفُقد عدد آخر، الثلاثاء الماضي، جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في جنوب شرق البلاد.