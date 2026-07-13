الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض قيود على وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي

710b4824 7a32 4059 ad7a a3a29e51dd64 الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض قيود على وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي

بروكسل-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عن استعداده لفرض قيود على وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي في دوله السبع والعشرين، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً، والحد من مخاطر الفضاء الرقمي على القُصّر.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور لها على موقع المفوضية عبر منصة إكس، أن المفوضية بصدد تبني توصيات، ومقترح تشريعي بعد الصيف، سيُعلن عنه رسمياً في أيلول المقبل، يعتمد على تطبيق نظام وصول تدريجي حسب الفئات العمرية.

وأوضحت أن المقترح ينصّ على السماح للأطفال،دون سن الثالثة عشرة، باستخدام هذه المنصات لفترات محدودة، وتحت إشراف أولياء الأمور أو المعلمين، مع تخفيف القيود تدريجياً بالتزامن مع تقدمهم في العمر.

وأشارت إلى أن هذه الرقابة لن تقتصر على الشبكات التقليدية، بل ستشمل أيضاً الخدمات الرقمية غير المناسبة أو ذات الخصائص الإدمانية المصنّفة ضمن فئة “شبكات التواصل بلس”.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية الحاسمة ،لتواكب توجهاً عالمياً متصاعداً في دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والصين، يهدف إلى حماية الأطفال، وموازنة استخدامهم الرقمي بعيداً عن التأثيرات السلبية للمنصات.

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