ترامب: الاتفاق مع إيران سيوقع “خلال بضع ساعات”

ترامب 2 ترامب: الاتفاق مع إيران سيوقع "خلال بضع ساعات"

 واشنطن-سانا
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن اتفاق السلام المرتقب مع إيران ما زال على مساره، وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
 
وصرّح ترامب في اتصال هاتفي مع موقع “أكسيوس” الإخباري بأن “الضربة الإسرائيلية أربكت الأمر، وأخّرت التوقيع لبضع ساعات”.
 
وأعرب ترامب عن استيائه من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، قائلاً “إنه أمر سيئ للغاية، لم أستطع تصديقه، قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق”.
 
وكان ترامب انتقد في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم هجوم إسرائيل الأخير على بيروت، ‏داعياً إياها إلى عدم تنفيذ أي ضربات ضد لبنان.

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