الجيش الأردني يسقط أربعة صواريخ قادمة من إيران

عمّان-سانا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ قادمة من إيران.

ونقلت وكالة “بترا” للأنباء عن مصدر عسكري في القيادة قوله في بيان: “إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، فجر اليوم، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفاً: إنّ فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات، للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.

وكانت القيادة العامة للقوات الأردنية أعلنت أمس ‏الأحد سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران، في عدد من المواقع ‏داخل ‏أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت ‏الأضرار على خسائر مادية طفيفة‎.‎