“التأمين والمعاشات” تبحث مع اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي إعادة تفعيل فرع المؤسسة بالحسكة

الحسكة/15/7/2026/سانا

بحث المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي مع عضوي اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي بدمج المؤسسات والنقابات، عدنان درويش وعماد الحسين، في محافظة الحسكة، إعادة تفعيل فرع المؤسسة في المحافظة ومتابعة استكمال إجراءات الدمج، ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار خطوات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، واستكمالاً لإجراءات دمج المؤسسات.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن الزعبي وعضوي اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي اطلعوا على واقع مبنى فرع المؤسسة في الحسكة، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والصيانة، وذلك ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتهيئة مقراتها لاستئناف تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأشارت المديرية إلى أنه من المقرر القيام بجولة مماثلة إلى مبنى فرع المؤسسة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، للوقوف على احتياجاته الفنية والإنشائية، تمهيداً للبدء بأعمال الصيانة والترميم ضمن الخطة ذاتها.

وشارك في الاجتماع والجولة، مدير المعلوماتية في المؤسسة المهندس محمد خراطة، ورئيس دائرة الموازنة العامة أحمد فياض.



وكانت اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع “قسد”، أنهت مطلع الشهر الجاري إجراءات دمج اتحاد العمال في الحسكة وتفعيل جميع مقراته، وذلك ضمن خطوات تنفيذ الاتفاق، واستكمالاً لإجراءات دمج المؤسسات.

وكانت الحكومة أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق شامل مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ويتضمن التفاهم آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية.