محافظة حلب تبحث مع ممثلي دول مانحة والأمم المتحدة أولويات التعافي

حلب-سانا

بحث نائب محافظ حلب فواز هلال، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن السويد وإيطاليا والنرويج والدنمارك وسويسرا، ووفد من مكاتب الأمم المتحدة، أولويات التعافي والاستجابة في المحافظة، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة.

وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع ناقش سير تنفيذ المشروع المشترك واحتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وسبل العيش.

وأكد هلال أهمية زيادة الدعم المقدم لمحافظة حلب، وتوجيه البرامج نحو المناطق المتضررة والتي تعاني نقصاً في الخدمات.

بينما قدم مدير مديرية التعاون الدولي محمود شحادي عرضاً حول رؤية المحافظة للاستجابة الشاملة التي تجمع بين العمل الإنساني والتنمية.

بدوره استعرض عضو المكتب التنفيذي ومنسق برنامج «رؤية حلب الكبرى» المهندس علاء الدين الجابري، جهود المحافظة في مجالات التنمية وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار.

من جانبهم، أكد ممثلو الدول المانحة والأمم المتحدة أن التخطيط للمرحلة المقبلة سيجري بالتنسيق مع محافظة حلب، بما ينسجم مع احتياجاتها وأولوياتها التنموية.

وكان محافظ حلب عزام الغريب بحث في ال26 من الشهر الماضي مع وفد منظمة الهجرة الدولية، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي، سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار وأولويات المرحلة المقبلة.