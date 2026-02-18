تركيا: نضطلع بدور حاسم في حلف “الناتو” لمكافحة الإرهاب

أنقرة-سانا

أكدت تركيا أنها تضطلع بدور حاسم بحلف الناتو؛ لضمان الردع ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قولها في بيان بمناسبة الذكرى الـ 74 لانضمام تركيا إلى حلف الناتو: إن تركيا تُعتبر منذ انضمامها إلى الحلف عام 1952 أحد “الحلفاء الأقوياء والموثوقين”، حيث تواصل جهودها في ترسيخ الاستقرار والسلام ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي، مسلطةً الضوء على موقعها الاستراتيجي وجيشها القوي.

وأكدت أن تركيا ستواصل الإسهام في رؤية الناتو، لعام 2030 وتعزيز الأمن المشترك، وذلك من خلال تقنيات الدفاع المتطورة، وقدرات الأمن السيبراني، وكفاءاتها في مواجهة تهديدات الجيل الجديد.

وفي السياق، أشارت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ مماثل اليوم، إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، ما يجعلها واحدة من بين خمس دول الأكثر إسهاماً في عمليات الحلف، مؤكدة استمرار تركيا في تقديم إسهامات مهمة تعزز من قدرات الناتو.

يذكر أن تركيا انضمت رسمياً في ال18 من شباط 1952 إلى حلف الناتو، بعد تأسيسه عام 1949 عقب الحرب العالمية الثانية.