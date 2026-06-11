بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقاً للسلام لدعم حلّ الدولتين

لندن-سانا

أعلنت كلٌّ من بريطانيا وأستراليا وكندا إطلاق صندوق للسلام يهدف إلى دعم جهود حلّ الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.



وذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الخارجية البريطانية، أن الصندوق سيركز على المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة، ولا سيما المبادرات التي تستهدف الشباب ومنظمات المجتمع المدني والنساء.



ويبلغ حجم الصندوق ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، على أن يسعى لاحقاً إلى التوسع وجذب مانحين إضافيين بعد بدء تنفيذ برامجه.



وجاء الإعلان قبيل اجتماع في بريطانيا يضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وانغ، والكندية أنيتا أناند، حيث تساهم كل دولة بمبلغ مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) في هذه المبادرة.