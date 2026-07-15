مصرع شخص وفقدان ثلاثة إثر انقلاب قارب في خليج سان فرانسيسكو

واشنطن-سانا

لقي شخص مصرعه، وفقد 3 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قارب سياحي في خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من جزيرة الكاتراز.

ونقلت صحيفة “سان فرنسيسكو كرونيكل” عن السلطات المحلية قولها: إن “شخصاً لقي حتفه، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، بعد أن غرق قارب سياحي يحمل على متنه 20 شخصاً وسط الأمواج في خليج فرانسيسكو بين جزيرة الكاتراز وجسر”غولدن غيت”.

وأضافت: إن “فرقاً من خفر السواحل والإطفاء وغواصين شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ باستخدام قوارب وطائرات”، مشيرة إلى أنه “تم إنقاذ 16 شخصاً ممن كانوا على متن القارب تم نقل بعضهم إلى المشافي”.

وبحسب رئيس إدارة إطفاء سان فرانسيسكو دين كريسبن، تم الإبلاغ عن الحادث في البداية على أنه حريق، إذ أبلغ شهود عيان عن تصاعد دخان من القارب، فيما ذكرت الشرطة أنه كان عبارة عن بخار ولم تعثر السلطات على أي دليل على نشوب حريق في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات جارية.