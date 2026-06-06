إدانات عربية للاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

عواصم-سانا
أدانت عدة دول عربية اليوم السبت بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري، مؤكدة أن هذا العدوان يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان، وخرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وفي الدوحة، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، واحترام المواثيق الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “1701” بكامل بنوده.
وجددت الوزارة موقف الدوحة الثابت ودعمها الكامل لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستقراره، معربة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا وللبنان حكومة وشعباً.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف سيادة البلاد ومؤسستها العسكرية.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع لبنان وشعبه في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، متوجهة بأحر التعازي لحكومة لبنان، ولذوي العسكريين الشهداء الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم الوطني.
وفي القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان مماثل أن استهداف دورية الجيش اللبناني يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بتوسيع دائرة الصراع، ويعد انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والإنساني.
وشدد البيان على ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أدان الأردن في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء الإسرائيلي، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد الأردن على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع بنوده.
من جهته، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وقتل عدد من العسكريين اللبنانيين بينهم ضابطان في وقت سابق اليوم، في تطور غير مسبوق منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي كانت تقتصر على استهداف مواقع لميليشيا حزب الله وفق ادعاءاتها، لتتوسع رقعة الاستهداف بالتوازي مع مساعي الحكومة اللبنانية لوقف القصف واحتواء التصعيد.