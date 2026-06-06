إدانات عربية للاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني

عواصم-سانا‏

أدانت عدة دول عربية اليوم السبت بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية ‏للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل ضابطين ‏وعسكري، مؤكدة أن هذا العدوان يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة ‏لبنان، وخرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية.‏

وفي الدوحة، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي بالتحرك ‏الفوري والاضطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف ‏اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، واحترام المواثيق الدولية وتنفيذ قرار ‏مجلس الأمن رقم “1701” بكامل بنوده.‏

وجددت الوزارة موقف الدوحة الثابت ودعمها الكامل لسيادة لبنان ووحدته وسلامة ‏أراضيه واستقراره، معربة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا وللبنان حكومة ‏وشعباً.‏

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد ‌‏العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة رفضها القاطع ‏لاستهداف ‏سيادة البلاد ومؤسستها العسكرية.‏

وأكدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع لبنان وشعبه في مواجهة كل ما ‏يهدد أمنه ‏واستقراره، متوجهة بأحر التعازي لحكومة لبنان، ولذوي العسكريين ‏الشهداء الذين ‏ارتقوا خلال أداء واجبهم الوطني.‏

وفي القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان مماثل أن استهداف دورية ‏الجيش اللبناني يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بتوسيع دائرة الصراع، ويعد انتهاكاً ‏سافراً لسيادة لبنان، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والإنساني.‏

وشدد البيان على ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية والدبلوماسية الرامية إلى ‏خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ‏الإقليميين.‏

كما أدان الأردن في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء الإسرائيلي، مؤكداً أنه يشكل ‌‏انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق ‌‏الدولية.‏

وشدد الأردن على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على ‌‏الأراضي اللبنانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار ‌‏مجلس الأمن رقم 1701 بجميع بنوده.‏

من جهته، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، ‌‏على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ‌‏ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وإعادة ‌‏تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.‏

وقتل عدد من العسكريين اللبنانيين بينهم ضابطان في وقت سابق اليوم، في ‏تطور ‏غير مسبوق منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي كانت ‏تقتصر على ‏استهداف مواقع لميليشيا حزب الله وفق ادعاءاتها، لتتوسع رقعة ‏الاستهداف ‏بالتوازي مع مساعي الحكومة اللبنانية لوقف القصف واحتواء ‏التصعيد.‏