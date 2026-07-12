مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة

القدس المحتلة – سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصدر طبي قوله: “إن فلسطينياً قتل وأصيب آخرون بينهم أطفال، جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة داخل مخيم القادسية غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.



كما أسفرت غارة أخرى للاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، عن إصابة أربعة فلسطينيين.



وقتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم الأحد، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.