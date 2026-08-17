افتتاح دار الإمام الأوزاعي للحديث الشريف وعلومه في إدلب

إدلب-سانا‏‏ ‏

افتتحت مديرية أوقاف إدلب “دار الإمام الأوزاعي للحديث الشريف وعلومه”، بالتزامن مع انطلاق أول مجالسها العلمية بقراءة ‌‏كتاب “الموطأ” للإمام مالك بن أنس، بمشاركة عدد من العلماء وطلاب العلم.‏

ويأتي افتتاح الدار في إطار جهود المديرية لإحياء مجالس العلم والعناية بالسنة النبوية وعلوم الحديث، وتعزيز الحراك العلمي ‌‏الشرعي في المحافظة.‏

تأهيل طلبة العلم في أصول الحديث وعلومه

وأوضح معاون مدير أوقاف إدلب للشؤون التعليمية والدينية ماهر رفاعي، في تصريح لـ سانا، أن إنشاء الدار يأتي ضمن خطة ‌‏المديرية لإحياء المدارس الحديثية في إدلب، وتأهيل جيل من طلبة العلم في أصول الحديث وعلومه رواية ودراية وسنداً، ‌‏وربطهم بتراث الأمة العلمي.‏

‏وأشار رفاعي إلى أن الدار تمثل معلماً للعلم والسنة وخطوة في مسار العناية بالحديث النبوي الشريف، لافتاً إلى أن اختيار ‏كتاب ‌‏”الموطأ” لافتتاح المجالس العلمية جاء لمكانته في الفقه والحديث، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون الدار منارة علمية ‏تستقطب ‏طلاب العلم من مختلف المناطق.‏

ترسيخ المنهج العلمي لدى الطلبة

من جانبه، بين شيخ دار الحديث في مدينة إدلب عبد الله طرشة كردي، في تصريح مماثل، أن الدار ستُعنى بدراسة الحديث ‌‏الشريف وتحفيظه، مع التركيز على التخريج والتحقيق والشرح، والسعي إلى إحياء سنة التدريس والإجازة التي كانت سائدة في ‌‏مدارس بلاد الشام.‏

وأشار كردي إلى أن افتتاح مجالس “الموطأ” يشكل بداية لسلسلة من المجالس العلمية المخصصة لكتب السنة الستة وغيرها، ‌‏بهدف ترسيخ المنهج العلمي الصحيح لدى الطلبة، وتعزيز أثر السنة النبوية في السلوك والتعامل المجتمعي.‏

وكانت أرياف محافظة إدلب الجنوبية والشرقية والغربية شهدت، في الـ19 من حزيران الماضي، إعادة افتتاح 11 مسجداً جديداً ‌‏ومؤهلاً بدعم من حملة “الوفاء لإدلب”، إضافة إلى مسجدين آخرين من تبرعات أهل الخير، ضمن خطة إعادة تأهيل البنية ‌‏التحتية الخدمية والدينية في المحافظة.‏