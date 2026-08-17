افتتاح دار الإمام الأوزاعي للحديث الشريف وعلومه في إدلب

إدلب-سانا
افتتحت مديرية أوقاف إدلب “دار الإمام الأوزاعي للحديث الشريف وعلومه”، بالتزامن مع انطلاق أول مجالسها العلمية بقراءة كتاب “الموطأ” للإمام مالك بن أنس، بمشاركة عدد من العلماء وطلاب العلم.
ويأتي افتتاح الدار في إطار جهود المديرية لإحياء مجالس العلم والعناية بالسنة النبوية وعلوم الحديث، وتعزيز الحراك العلمي الشرعي في المحافظة.
تأهيل طلبة العلم في أصول الحديث وعلومه
وأوضح معاون مدير أوقاف إدلب للشؤون التعليمية والدينية ماهر رفاعي، في تصريح لـ سانا، أن إنشاء الدار يأتي ضمن خطة المديرية لإحياء المدارس الحديثية في إدلب، وتأهيل جيل من طلبة العلم في أصول الحديث وعلومه رواية ودراية وسنداً، وربطهم بتراث الأمة العلمي.
وأشار رفاعي إلى أن الدار تمثل معلماً للعلم والسنة وخطوة في مسار العناية بالحديث النبوي الشريف، لافتاً إلى أن اختيار كتاب ”الموطأ” لافتتاح المجالس العلمية جاء لمكانته في الفقه والحديث، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون الدار منارة علمية تستقطب طلاب العلم من مختلف المناطق.
ترسيخ المنهج العلمي لدى الطلبة
من جانبه، بين شيخ دار الحديث في مدينة إدلب عبد الله طرشة كردي، في تصريح مماثل، أن الدار ستُعنى بدراسة الحديث الشريف وتحفيظه، مع التركيز على التخريج والتحقيق والشرح، والسعي إلى إحياء سنة التدريس والإجازة التي كانت سائدة في مدارس بلاد الشام.
وأشار كردي إلى أن افتتاح مجالس “الموطأ” يشكل بداية لسلسلة من المجالس العلمية المخصصة لكتب السنة الستة وغيرها، بهدف ترسيخ المنهج العلمي الصحيح لدى الطلبة، وتعزيز أثر السنة النبوية في السلوك والتعامل المجتمعي.
وكانت أرياف محافظة إدلب الجنوبية والشرقية والغربية شهدت، في الـ19 من حزيران الماضي، إعادة افتتاح 11 مسجداً جديداً ومؤهلاً بدعم من حملة “الوفاء لإدلب”، إضافة إلى مسجدين آخرين من تبرعات أهل الخير، ضمن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية الخدمية والدينية في المحافظة.