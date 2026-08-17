الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية حيث تكون أعلى من معدلاتها بقليل.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس، نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً عادياً بشكل عام إلى حار نسبياً في المناطق الشرقية، وبين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية (القلمون) والجنوبية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وليلاً يكون الجو معتدلاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر في المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية خاصةً، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|17/36
|ريف دمشق-القلمون
|15/29
|القنيطرة
|14/29
|درعا
|21/32
|السويداء
|16/31
|حمص
|22/31
|حماة
|23/34
|اللاذقية
|24/31
|طرطوس
|24/31
|حلب
|22/36
|إدلب
|22/30
|دير الزور
|26/42
|الرقة
|24/39
|الحسكة
|24/40