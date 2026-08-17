الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية حيث تكون ‏أعلى من معدلاتها بقليل.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس، نهار اليوم الإثنين، يكون صيفياً عادياً بشكل عام إلى حار نسبياً في المناطق ‏الشرقية، وبين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية ‏الغربية (القلمون) والجنوبية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.‏

وليلاً يكون الجو معتدلاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر ‏من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون خلال الليل وساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر في المناطق ‏الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية خاصةً، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً ‏إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏