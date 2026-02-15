الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 24 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً من بلدتي عصيرة الشمالية وبيت فوريك شرق نابلس، خلال حملة مداهمات تخللها تفتيش منازل، وتخريب بعض الممتلكات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من سكان المدينة، بعد دهم عدة منازل وتفتيشها.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية شرق المدينة، فيما اقتحمت قوة أخرى للاحتلال قرية المغير شرق المدينة، وقامت بالتنكيل بالأهالي وسط إطلاق نار وقنابل صوتية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في طولكرم خلال حملة مداهمات، طالت مناطق متفرقة من المدينة.

وشهد حاجز صرة في قلقيلية اعتقال قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من سكان المدينة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 19 فلسطينياً.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها اعتقالات ومداهمات وإغلاق للطرق، كما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق، وخاصة في الأغوار، بحماية قوات الاحتلال.