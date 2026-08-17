انقلاب حافلة ركاب شمال ريو دي جانيرو يودي بحياة 10 أشخاص

برازيليا-سانا
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم تسع نساء وطفلة، وأصيب آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة جبلية وعرة شمال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء المحلي قوله، في بيان أمس الأحد، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة بتروبوليس الجبلية شمال ريو دي جانيرو، وأسفر عن 49 إصابة وضحية، توفي ثمانية منهم في موقع الحادث، فيما فارق مصابان آخران الحياة لاحقاً في المستشفى.
وأشار جهاز الإطفاء إلى أن فرق الإنقاذ اضطرت إلى تنفيذ أعمال حفر للوصول إلى بعض الركاب العالقين وانتشالهم.
وتشهد البرازيل حوادث طرق مميتة بصورة متكررة، إذ لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم في شباط الماضي جراء انقلاب حافلة عائدة من مهرجان شمال شرق البلاد، فيما توفي 17 شخصاً في تشرين الأول من العام الماضي بحادث مماثل في ولاية بيرنامبوكو، إثر فقدان السائق السيطرة على الحافلة.