انقلاب حافلة ركاب شمال ريو دي جانيرو يودي بحياة 10 أشخاص

برازيليا-سانا‏

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لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم تسع نساء وطفلة، وأصيب آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة جبلية ‏وعرة شمال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء المحلي قوله، في بيان أمس الأحد، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة بتروبوليس ‏الجبلية شمال ريو دي جانيرو، وأسفر عن 49 إصابة وضحية، توفي ثمانية منهم في موقع الحادث، فيما فارق مصابان آخران ‏الحياة لاحقاً في المستشفى.‏

وأشار جهاز الإطفاء إلى أن فرق الإنقاذ اضطرت إلى تنفيذ أعمال حفر للوصول إلى بعض الركاب العالقين وانتشالهم.‏

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وتشهد البرازيل حوادث طرق مميتة بصورة متكررة، إذ لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم في شباط الماضي جراء انقلاب ‏حافلة عائدة من مهرجان شمال شرق البلاد، فيما توفي 17 شخصاً في تشرين الأول من العام الماضي بحادث مماثل في ولاية ‏بيرنامبوكو، إثر فقدان السائق السيطرة على الحافلة.‏