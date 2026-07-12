الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنفذان تدريباً مشتركاً للتصدي لحملات التضليل في أوقات الحرب

سيئول-سانا

أفادت مصادر عسكرية اليوم الأحد، بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا أول تمرين محاكاة مشترك، يهدف إلى مكافحة حملات التضليل الأجنبية في أوقات الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن المصادر قولها: “إن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا أجريتا التدريب الجمعة الماضية في مقر هيئة الأركان المشتركة في “يونغسان”، بمشاركة قيادة الأمم المتحدة، وقيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

كما جمع التدريب وكالات حكومية كورية جنوبية، بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية والثقافة، في إطار جهد استجابة شامل على مستوى الحكومة، ليشكل بذلك أول تدريب متعدد الوكالات يهدف إلى التصدي لحملات التضليل الإعلامي.

وأوضحت القوات الأمريكية في كوريا في بيان صحفي أن “التدريب ركز بوجه خاص على 3 محاور للاستجابة المشتركة: مكافحة التضليل الأجنبي، وتنسيق استجابات الحلفاء عبر مجالات متعددة، ومواءمة الاتصالات الاستراتيجية”.

وأضافت القوات في بيانها: “من الأولويات الاستراتيجية ضمان قدرة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع شركائنا متعددي الأطراف، على المناورة بحزم في البيئة المعلوماتية”.

وكان رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ أكد في الخامس من الشهر الجاري، عزم بلاده الارتقاء بالتحالف مع الولايات المتحدة إلى مستوى جديد، وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.