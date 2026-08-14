الدفاع المدني يخمد حريقاً في معمل دهانات ببساتين المزة في دمشق

photo 2026 08 14 00 01 17 الدفاع المدني يخمد حريقاً في معمل دهانات ببساتين المزة في دمشق

دمشق-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دمشق اليوم الخميس، حريقاً اندلع داخل معمل لتصنيع الدهانات في منطقة بساتين المزة، جراء ماس كهربائي امتد إلى مستودع للمواد الأولية.

وأفادت المديرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن فرقها استجابت للبلاغ، وتوجهت إلى الموقع، حيث عملت على تطويق النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، قبل تنفيذ عمليات التبريد وتأمين موقع الحريق بعد إخماده.

وكانت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دمشق أخمدت حريقاً اندلع في الخامس من شهر آب الجاري، في أشجار وأعشاب جافة على أوتوستراد السومرية، اقتصرت الأضرار على الماديات، حيث عملت الفرق على تبريد موقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران.

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