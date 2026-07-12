وزيرا خارجية مصر والصومال يبحثان مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي السبت مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، تطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للصومال ومؤسساته الوطنية، وحرصها على أمنه واستقراره وسيادته، مجدداً رفض القاهرة أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال».
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الصومالي الدعم المصري على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت إسرائيل أعلنت في الـ26 من كانون الأول 2025 اعترافها بإقليم «أرض الصومال»، في خطوة قوبلت برفض عربي وإسلامي ودولي واسع، قبل أن تعلن في منتصف أيار الماضي تعيين سفير لها في الإقليم.