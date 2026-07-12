وزيرا خارجية مصر والصومال يبحثان مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي السبت مع ‏نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، تطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة ‏القرن الأفريقي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.‏

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للصومال ومؤسساته الوطنية، وحرصها على ‏أمنه واستقراره وسيادته، مجدداً رفض القاهرة أي إجراءات أحادية تمس وحدة ‏الأراضي الصومالية، بما في ذلك الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال».‏

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الصومالي الدعم المصري على المستويات ‏السياسية والتنموية والأمنية، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يدعم ‏الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.‏

وكانت إسرائيل أعلنت في الـ26 من كانون الأول 2025 اعترافها بإقليم «أرض ‏الصومال»، في خطوة قوبلت برفض عربي وإسلامي ودولي واسع، قبل أن تعلن ‏في منتصف أيار الماضي تعيين سفير لها في الإقليم.‏