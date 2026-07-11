وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتحديات الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الجانبين استعرضا عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة الدولية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

ونوه الوزيران بالزخم المتواصل والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشددين على الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على مسارات التهدئة بما يسهم في خفض التوترات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، باعتبار أن أمنها واستقرارها يشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

ويأتي هذا الاتصال في سياق التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين القاهرة وأبو ظبي تجاه القضايا الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية.