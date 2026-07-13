مبعوث أممي يعرب عن قلقه إزاء التطورات في اليمن ويدعو إلى خفض التصعيد

نيويورك-سانا

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء التطورات المتعلقة بالمجال الجوي اليمني والمطارات، محذراً من مخاطر اتساع نطاق التصعيد.

وقال غروندبرغ في تدوينة على منصة “إكس”: إنه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، موضحاً أن مكتبه تواصل مع الممثلين العسكريين من مختلف الجهات، لحثهم على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية مستدامة تنهي الصراع.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة استهدفت ‏مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أراضي البلاد.