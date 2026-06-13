الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الإثنين القادم

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الإثنين المقبل، بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان.



ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قولهما في منشور مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة: “لقد وافقت كل الدول الأعضاء على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدافيا”.



وجاء هذا الإعلان بعد موافقة الحكومة المجرية الجديدة على إسقاط الفيتو الذي فرضه أوربان الذي خسر في الانتخابات التي أُجريت في نيسان الماضي، على عضوية أوكرانيا في الكتلة.



وقال كوستا وفون دير لايين: إن هذا الأمر “يعد اعترافا بالعزيمة والشجاعة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات، حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة”.



وأضافا: إن “توسيع الكتلة هو خيار استراتيجي، وفي عالم يتسم بتزايد حالة عدم اليقين، فإن وجود اتحاد أوروبي أكبر يصب في مصلحتنا المشتركة”.



وكانت مفاوضات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أطلقت رسميا في حزيران 2024، لتبدأ بذلك عملية معقدة ومفصلة تستغرق عادة سنوات، وتشمل مفاوضات بشأن كل الملفات، بدءا من الزراعة وصولا إلى سيادة القانون.



وكان أوربان الذي كانت حكومته مقربة من روسيا ومعارضة بشدة لمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، يعرقل المضي قدما في عملية الانضمام.



وأبرم رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماديار اتفاقاً مع كييف بشأن حقوق الأقلية العرقية المجرية في أوكرانيا، وهو الملف الذي طالما شكّل حجر عثرة في العلاقات بين البلدين المتجاورين.



لكن ماديار أكد في الوقت نفسه أن المجر لا تدعم اتباع إجراءات مسار سريع لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 بلداً.

