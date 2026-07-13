سوريا وباكستان تبحثان آفاق التعاون في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها

إسلام أباد-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات اليوم الإثنين، مع وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان في باكستان أعظم نذير تارار، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة.



وتناول اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المقام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مواضيع تمكين المرأة وحماية حقوقها، وآليات تبادل الخبرات وتذليل التحديات لدعم جهود الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز وحماية حقوق المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.



وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون ‏الإسلامي، لبحث سبل تمكين المرأة، والتحديات التي تواجهها في دول المنظمة.