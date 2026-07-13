محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد أممي واقع النزوح الداخلي في المحافظة

ريف دمشق-سانا

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور، والوفد المرافق لها، واقع النزوح الداخلي في المحافظة.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول الجهود التي تبذلها الدولة السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للاستجابة لاحتياجات النازحين، وتأمين الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة إلى مناطقهم، وفقاً للإمكانات المتاحة.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والحوار البنّاء بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية، ومعالجة القضايا المرتبطة بملف النزوح الداخلي.

ويعد ملف اللجوء والنزوح في سوريا واحداً من أبرز الملفات ‏على المستوى العالمي جراء الحرب التي فرضها ‏النظام البائد، وأدت إلى نزوح وتهجير ملايين ‏السوريين داخل البلاد وخارجها، فيما تتواصل الجهود الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم.