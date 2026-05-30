دعا حلفاء واشنطن لزيادة الإنفاق العسكري.. هيغسيث: قادرون على استئناف العمليات ضد ‏إيران ‏

‏ ‏سنغافورة-سانا‏

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة ‏والذخائر، وهي “قادرة تماماً” على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، ‏داعياً في الوقت ذاته الحلفاء الآسيويين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي لمواجهة تنامي القدرات ‏العسكرية الصينية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيغسيث قوله، اليوم السبت، خلال مشاركته في حوار شانغريلا ‏للدفاع المنعقد في سنغافورة: “نحن قادرون تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر”، مشيراً ‏إلى أن المخزونات العسكرية الأمريكية مناسبة لمثل هذه السيناريوهات.‏

وأضاف: إن بلاده تمتلك توازناً بين الذخائر عالية التقنية والذخائر المنتجة بكميات كبيرة، ما يتيح ‏لها الحفاظ على جاهزية عملياتية على المستويين المحلي والعالمي.‏

وفي سياق متصل، دعا هيغسيث حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إلى رفع مستويات الإنفاق ‏العسكري، محذراً من تداعيات تنامي القوة العسكرية الصينية على التوازن الاستراتيجي في منطقة ‏المحيطين الهندي والهادئ. ‏

ولفت إلى أن “سيطرة أي قوة مهيمنة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها أن تخل بالتوازن ‏الإقليمي للقوى”، مضيفاً: “لا يمكن لأي دولة، بما فيها الصين، أن تفرض هيمنتها وتهدد أمن ‏أمتنا وحلفائنا”.‏

وأشار هيغسيث إلى أن واشنطن تتوقع من حلفائها وشركائها الآسيويين رفع الإنفاق الدفاعي إلى ‏ما يعادل 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة استثمار ‏نحو 1.5 تريليون دولار في تطوير قدراتها العسكرية.‏

ولفت إلى أن العلاقات بين واشنطن وبكين “أفضل مما كانت عليه منذ سنوات عديدة”، وأن ‏قنوات الاتصال بين الجيشين تشهد توسعاً، لكنه شدد على أن امتلاك حلفاء “أقوى وأكثر اعتماداً ‏على النفس” يشكل عنصراً أساسياً في سياسة الردع.‏

وقال: “نحن بحاجة إلى شركاء لا إلى محميات، ولن يكون لدينا تحالف قوي ما لم يشارك ‏الجميع في تحمل المخاطر”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من شركائها الاضطلاع بدور أكبر ‏في تحمل أعباء الدفاع المشترك.‏

وتأتي تصريحات هيغسيث في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى زيادة ‏مساهمة الحلفاء في الإنفاق الدفاعي، وتقليص اعتمادهم على المظلة الأمنية الأمريكية، سواء في ‏آسيا أو ضمن حلف شمال الأطلسي، وفي ظل أنباء عن قرب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن ‏وإيران”.‏