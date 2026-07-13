الإمارات وقطر تدينان تجدّد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والكويت، والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة “إكس”: إن “هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها”.

وجددت الوزارة في بيانها “تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.

من جهتها أدانت دولة قطر أيضاً بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت كلاً من الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها “انتهاكاً سافراً لسيادة الدول الشقيقة، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة “إكس”، ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات غير المبررة، والدفع نحو مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الخارجية تضامن قطر مع الدول الثلاث، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

وتعرضت دول الخليج العربية والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع داخل إيران بعد تنفيذ الأخيرة هجمات صاروخية طالت أراضي عدد من الدول العربية.