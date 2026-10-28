دراسة: طيارو أوروبا يعانون الإرهاق أثناء القيادة والخوف يمنعهم من الإبلاغ‏ ‏

بروكسل-سانا
كشفت دراسة جديدة أجرتها رابطة قمرة القيادة الأوروبية “ECA ” عن مخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة الجوية حيث أشارت إلى أن الخوف من العواقب السلبية وانعدام الثقة في أنظمة الإبلاغ، كانت من بين العوائق التي تمنع الطيارين من إعلان عدم أهليتهم للطيران بسبب التعب.
ووفقاً لما نشرته شبكة” يورونيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، فإن أكثر من نصف الطيارين الذين شملهم الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الجوية “باينز سيمونز” والبالغ عددهم 7200 طيار في 32 دولة أفادوا بأنهم قادوا طائراتهم وهم متعبون، بينما قال أكثر من 76%: إنهم تعرضوا لما لا يقل عن غفوة دقيقة واحدة في قمرة القيادة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما يسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن إدارة مخاطر التعب في قطاع الطيران.
ويمتنع الكثير من الطيارين عن إعلان عدم أهليتهم الطبية أو البدنية للطيران عند شعورهم بالإرهاق، نتيجة انعدام الثقة في آليات التقييم الداخلي والخوف من مواجهة عواقب سلبية تؤثر في مسيرتهم المهنية.
وأشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية قاموا بتسيير رحلة، قبل أن يدركوا لاحقاً أنه كان ينبغي أن يعلنوا عدم أهليتهم للطيران بسبب التعب.
وكان العائق الأكثر تكراراً هو القلق من رد فعل الإدارة، كما أشار 47% من الطيارين وقال 44%: إنهم لا يريدون لفت الانتباه إلى أنفسهم فيما أعرب 35% عن ترددهم في إرباك صاحب العمل أو التسبب له في المتاعب.
وحددت الرابطة من بين مؤشرات التعب لدى الطيارين في قمرة القيادة ميل الرأس إلى الأمام وصعوبة إبقاء العينين مفتوحتين وتراجع درجة اليقظة والغفوات الدقيقة وهي نوبات قصيرة وغير إرادية من النوم.
وربطت الدراسة بين التعب وعدد من العوامل التشغيلية والاجتماعية الاقتصادية، من بينها جداول الرحلات والتغييرات المفاجئة في جداول المناوبة ولجوء القادة إلى صلاحياتهم التقديرية لتمديد فترات عمل الرحلات إلى ما بعد الحدود المقررة لها.
من جهتها أكدت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحاجة إلى مبادرات سلامة موجهة لتحسين جودة تقارير التعب ورفع مستوى الوعي وإلى ترسيخ ثقافة عمل يستطيع فيها العاملون التصريح بأنهم متعبون من دون خوف من التعرض للتوبيخ.