دراسة: طيارو أوروبا يعانون الإرهاق أثناء القيادة والخوف يمنعهم من الإبلاغ‏ ‏

بروكسل-سانا

كشفت دراسة جديدة أجرتها رابطة قمرة القيادة الأوروبية “‏ECA‏ ” عن مخاوف متزايدة ‏تتعلق بالسلامة الجوية حيث أشارت إلى أن الخوف من العواقب السلبية وانعدام الثقة في ‏أنظمة الإبلاغ، كانت من بين العوائق التي تمنع الطيارين من إعلان عدم أهليتهم للطيران ‏بسبب التعب.‏

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ووفقاً لما نشرته شبكة” يورونيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، فإن أكثر من نصف الطيارين ‏الذين شملهم الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الجوية “باينز سيمونز” والبالغ عددهم ‌‏7200 طيار في 32 دولة أفادوا بأنهم قادوا طائراتهم وهم متعبون، بينما قال أكثر من ‌‏76%: إنهم تعرضوا لما لا يقل عن غفوة دقيقة واحدة في قمرة القيادة خلال الأسابيع ‏الأربعة الماضية، ما يسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن إدارة مخاطر التعب في ‏قطاع الطيران.‏

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ويمتنع الكثير من الطيارين عن إعلان عدم أهليتهم الطبية أو البدنية للطيران عند شعورهم ‏بالإرهاق، نتيجة انعدام الثقة في آليات التقييم الداخلي والخوف من مواجهة عواقب سلبية ‏تؤثر في مسيرتهم المهنية.‏

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وأشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة ‏الماضية قاموا بتسيير رحلة، قبل أن يدركوا لاحقاً أنه كان ينبغي أن يعلنوا عدم أهليتهم ‏للطيران بسبب التعب.‏

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وكان العائق الأكثر تكراراً هو القلق من رد فعل الإدارة، كما أشار 47% من الطيارين ‏وقال 44%: إنهم لا يريدون لفت الانتباه إلى أنفسهم فيما أعرب 35% عن ترددهم في ‏إرباك صاحب العمل أو التسبب له في المتاعب.‏

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وحددت الرابطة من بين مؤشرات التعب لدى الطيارين في قمرة القيادة ميل الرأس إلى ‏الأمام وصعوبة إبقاء العينين مفتوحتين وتراجع درجة اليقظة والغفوات الدقيقة وهي نوبات ‏قصيرة وغير إرادية من النوم.‏

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وربطت الدراسة بين التعب وعدد من العوامل التشغيلية والاجتماعية الاقتصادية، من بينها ‏جداول الرحلات والتغييرات المفاجئة في جداول المناوبة ولجوء القادة إلى صلاحياتهم ‏التقديرية لتمديد فترات عمل الرحلات إلى ما بعد الحدود المقررة لها.‏

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من جهتها أكدت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحاجة إلى مبادرات سلامة ‏موجهة لتحسين جودة تقارير التعب ورفع مستوى الوعي وإلى ترسيخ ثقافة عمل يستطيع ‏فيها العاملون التصريح بأنهم متعبون من دون خوف من التعرض للتوبيخ.‏

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