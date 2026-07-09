البرلمان العربي والإمارات يدينان الهجمات الإيرانية على الأردن ويؤكدان التضامن الكامل مع عمّان

القاهرة وأبوظبي-سانا

أدان البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني، مؤكدين تضامنهما الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية، كما أنها تعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر المباشر.

وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها عمّان لحفظ أمنها القومي وحماية سيادتها على أراضيها وأجوائها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما ،والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها الهجوم العدواني، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن، وتهديداً مباشراً لأمنه واستقراره.

وجددت الإمارات وقوفها الكامل إلى جانب الأردن، ودعمها لكل ما يتخذه من خطوات لحفظ أمنه واستقراره وحماية أراضيه.

وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.