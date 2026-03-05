واشنطن تنقل مواطنيها من الشرق الأوسط بعد تصاعد الضربات على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، تسيير رحلة طيران مستأجرة بتفويض من الحكومة لنقل مواطنين أمريكيين من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على ترتيب رحلات إضافية من مواقع مختلفة في المنطقة.

وذكرت رويترز أن الوزارة لم تقدم تفاصيل بشأن عدد الركاب أو الدول التي انطلقت منها هذه الرحلة أو موعدي الإقلاع والوصول.

عودة أكثر من 17 ألف أمريكي

وأوضحت الخارجية في إعلانها أن أكثر من 17500 أمريكي عادوا بسلام إلى الولايات المتحدة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حين بدأت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضرباتها على إيران، موضحة أن نحو 8500 منهم عادوا يوم الثلاثاء وحده.

وأشارت إلى أن عدداً آخر من المواطنين الأمريكيين غادروا دول الشرق الأوسط إلى وجهات في أوروبا وآسيا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية

وكانت الخارجية دعت يوم الإثنين المواطنين الأمريكيين الموجودين في 14 دولة في الشرق الأوسط إلى مغادرة المنطقة فوراً عبر وسائل النقل التجاري المتاحة، في وقت يواجه فيه كثيرون صعوبات بسبب اضطرابات حركة الطيران العالمية الناجمة عن هذه الحرب.

وأثار هذا الوضع انتقادات من بعض المشرعين الأمريكيين الذين اتهموا الوزارة بالتأخر في إصدار التحذيرات وضعف التخطيط، فيما أكدت الخارجية أنها تعمل على تسهيل رحلات طيران عارض من الإمارات والسعودية والأردن للمواطنين المحتاجين إلى المساعدة.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.