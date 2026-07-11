التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم لإشغال مراكز وظيفية في مجال تنمية الطفولة المبكرة

DJI 0758 Copy التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم لإشغال مراكز وظيفية في مجال تنمية الطفولة المبكرة

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين في التقدم لإشغال عدد من المراكز الوظيفية في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك وفق الاختصاصات والمؤهلات المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.
 
وتشمل المراكز الوظيفية المعلن عنها: رئيس دائرة تنمية الطفولة المبكرة، ورئيس شعبة تنمية كفاءات المربيات، ورئيس شعبة أبحاث ودراسات الطفولة المبكرة، ورئيس شعبة رياض الأطفال.
 
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفي المرفقة بالإعلان، والتي تتضمن شروط إشغال كل مركز والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة، قبل استكمال إجراءات التقديم.
 
وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر تعبئة الاستبيان المخصص من خلال الرابط :
 
وأجرت وزارة التربية والتعليم أمس الأول الأربعاء الامتحان النظري لمسابقتها المعلن عنها في السابع من حزيران الماضي، لانتقاء كفاءات ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال إجراءات التعيين والتعاقد وفق الأسس والمعايير المعتمدة، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة بجميع المحافظات السورية.
 

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