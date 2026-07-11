إسبانيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا

GettyImages 2285563675.jpg إسبانيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا

لوس أنجلوس-سانا

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بفوزه على منتخب بلجيكا 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب ستاد لوس أنجلوس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

تقدم منتخب إسبانيا أولاً بهدف فابيان رويز في الدقيقة 30، بينما أدرك دي كاتيلايير التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41.

وعاد منتخب إسبانيا ليتقدم مرة أخرى محرزاً الهدف الثاني عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإسباني 2-1.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، المقرر إقامته يوم 14 الشهر الجاري على استاد دالاس، في صراع على إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائي كأس العالم.

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