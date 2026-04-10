غوتيريش يرحب بمحادثات واشنطن وطهران في إسلام آباد

نيويورك-سانا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “الأمين العام يرحب بالمحادثات الإيرانية-الأمريكية، ويدعو الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية للانخراط بحسن نية في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل، وذلك بهدف خفض التصعيد والحيلولة دون العودة إلى الأعمال العدائية.

وأشار دوجاريك إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام المعني بالنزاع في الشرق الأوسط وتداعياته، جان أرنو، لا يزال في المنطقة لدعم الجهود الدبلوماسية.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سيعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان غداً السبت، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مدة أسبوعين في المنطقة.